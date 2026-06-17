В России предложили обновить систему тарифов на элетроэнергию в домах без газа

Авторы письма подчеркивают, что с 2025 года в России действует система дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Однако те граждане, которые вынуждены отапливать дома электричеством из-за отсутствия газа, по их словам, автоматически попадают в категорию, приближенную к коммерческим потребителям, что несправедливо.