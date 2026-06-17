Хабаровский край улучшил позиции в социально-экономическом рейтинге регионов

По итогам 2025 года Хабаровский край улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов. Рейтинг составляли эксперты РИА Новости (18+) по методике, в основе которой лежит сбор показателей, характеризующих социально-экономическое положение каждого субъекта.
В основу рейтинга легли данные официальной статистики: специалисты агрегировали ключевые индикаторы регионального развития за прошедший год. Все учитываемые показатели условно разделены на четыре категории — это индикаторы масштаба и эффективности экономики, а также данные по бюджетной и социальной сферам.
На первом месте рейтинга расположилась Москва, чей интегральный рейтинг составил 94,48 баллов. Далее идут Санкт-Петербург и Татарстан с показателями 90,21 и 86,37 баллов. Также в первую десятку рейтинга вошли также Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкают рейтинг Калмыкия, Ингушетия и Тува.
Хабаровский край занял 23 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов с интегральным баллом 56,33 по итогам 2025 года. В аналогичном рейтинге годом ранее регион поставили на 31 строчку с 52,44 баллами.
В 2025 году интегральный рейтинговый балл вырос у 44 регионов, среди которых у четырех рост превысил 4 балла. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Еврейской автономной области (+5,4 балла), Дагестана (+4,2 балла), Забайкальского края (+4,2 балла) и Чечни (+4,1 балла). Еще у пяти регионов — Омской области, Хабаровского края, Курганской области, Амурской области и Кабардино-Балкарии — интегральный рейтинг вырос более чем на 3 балла. У этих регионов в 2025 году улучшились многие показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к росту интегрального рейтингового балла.