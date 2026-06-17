Хабаровский край улучшил позиции в социально-экономическом рейтинге регионов

В 2025 году интегральный рейтинговый балл вырос у 44 регионов, среди которых у четырех рост превысил 4 балла. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Еврейской автономной области (+5,4 балла), Дагестана (+4,2 балла), Забайкальского края (+4,2 балла) и Чечни (+4,1 балла). Еще у пяти регионов — Омской области, Хабаровского края, Курганской области, Амурской области и Кабардино-Балкарии — интегральный рейтинг вырос более чем на 3 балла. У этих регионов в 2025 году улучшились многие показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к росту интегрального рейтингового балла.