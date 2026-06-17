Крупную компанию оштрафовали на 9 млрд тенге из-за слива вредных веществ в Карагандинской области

Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области сообщила о проверке крупного недропользователя региона. В ходе проверки выяснилось, что предприятие на протяжении пяти лет загрязняло окружающую среду, сливая вредные вещества на рельеф местности.
Кроме того, были выявлены незаконное складирование хвостов обогащения, выброс эмиссий без разрешения, незаконная эксплуатация дамбы (для сбора хвостов обогащения медных концентратов) и другие нарушения экологического законодательства.
Надзорным ведомством в отношении предприятия возбуждены административные производства на общую сумму штрафов свыше 9 млрд тенге.
Также по факту порчи земли, где ущерб государству превысил 2 млрд тенге, природоохранной прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 332 УК. Расследованием занимается профильное управление прокуратуры Карагандинской области.