Средняя зарплата в Москве почти вдвое превысила российскую

Средняя заработная плата в Москве увеличилась почти на 31 тыс. рублей, следует из данных Росстата, которые изучил ТАСС. В марте 2026 года показатель в столице составил 219 618 рублей.
По материалам статистического ведомства, за тот же месяц 2019 года средняя зарплата москвичей составляла 188 978 рублей. Разница между двумя показателями достигла 30 640 рублей.
В среднем по России заработная плата в марте 2026 года составила 112 654 рубля.
Таким образом, московский показатель оказался значительно выше общероссийского. Данные приведены по среднему размеру начисленной заработной платы.
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