«Островок командировки»: в РФ стали чаще отправлять в рабочие поездки в Сибирь

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спрос российских компаний на командировки в Сибирь с января по май 2026 года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Островок командировки» (текст есть у ТАСС).
«С января по май 2026 спрос на командировки в Сибирь у российских компаний заметно вырос. Количество бронирований размещения деловыми туристами в Сибирском федеральном округе увеличилось на 17% год к году. Рост деловой активности поддерживают крупные инвестиционные и промышленные проекты, реализуемые в регионе, среди которых эксперты отмечают Ангаро-Енисейский кластер», — сообщается в документе.
По данным сервиса, Сибирь укрепляет позиции одного из ключевых центров деловой активности страны: с января по май 2026 на регион пришлось 9% всех бронирований компаний в России — на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Самым быстрорастущим направлением стал Алтайский край, где число бронирований, совершенных организациями, выросло на 33% год к году. Высокую динамику спроса также показали Иркутская область — на 21%, Томская область и Красноярский край — по 17%, Кемеровская область — на 14%, а также Новосибирская область — на 13%.
Согласно исследованию, чаще всего в Сибирь с деловыми целями ездили представители торговой отрасли, производственных компаний, ИТ-сектора, научной сферы и транспортной индустрии.
В целом по сравнению с 2025 годом структура деловых поездок по стране остается стабильной. Эксперты отмечают, что лидером по объему командировок, как и годом ранее, стал Центральный федеральный округ, на который пришлось 33% всех бронирований компаний с января по май 2026 года. Далее следуют Приволжский федеральный округ с долей 17%, Северо-Западный (15%), Южный (11%), Сибирский (9%), Уральский (7%), Дальневосточный (5%) и Северо-Кавказский (3%).