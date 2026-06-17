«Островок командировки»: в РФ стали чаще отправлять в рабочие поездки в Сибирь

По данным сервиса, Сибирь укрепляет позиции одного из ключевых центров деловой активности страны: с января по май 2026 на регион пришлось 9% всех бронирований компаний в России — на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Самым быстрорастущим направлением стал Алтайский край, где число бронирований, совершенных организациями, выросло на 33% год к году. Высокую динамику спроса также показали Иркутская область — на 21%, Томская область и Красноярский край — по 17%, Кемеровская область — на 14%, а также Новосибирская область — на 13%.