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Дуров назвал ошибкой недельную блокировку Telegram в Индии

Временная блокировка Telegram в Индии затронула 150 млн пользователей, не связанных с утечками экзаменационных материалов.

Временная блокировка Telegram в Индии затронула 150 млн пользователей, не связанных с утечками экзаменационных материалов. Основатель мессенджера Павел Дуров назвал ограничения ошибкой и заявил, что они не остановили распространение слитых данных.

По словам Дурова, после блокировки материалы начали распространять через другие приложения. Он также сообщил, что за последние недели Telegram удалил сотни каналов, где публиковались слитые экзаменационные материалы и связанные с ними мошеннические схемы в Индии.

Ограничения ввели 16 июня. Работа Telegram в Индии временно заблокирована до 22 июня из-за опасений мошенничества перед пересдачей общенационального экзамена NEET, назначенной на 21 июня.

По данным Национального агентства по тестированию, злоумышленники через телеграм-каналы предлагали за деньги доступ к материалам экзамена. Власти также потребовали до 30 июня отключить возможность редактировать сообщения. Они объяснили это борьбой с фальшивыми утечками, когда старые публикации меняют, сохраняя первоначальную дату.

В Telegram после этого сделали более заметной отметку об изменении сообщений. В Национальном агентстве по тестированию заявили, что ограничения временные и нужны для честного проведения экзаменационного процесса. Ранее власти Индии уже отменяли NEET после выявления случаев преждевременного распространения ответов.

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