«М.видео»: россияне купили 850 тыс. копий симуляторов футбола за 15 лет

Лидером по совокупным продажам на всех платформах за всю историю стала FIFA 15, которая вышла в 2014 году. В пятерку востребованных игр вошли FIFA 20, FIFA 19, FIFA 17 и FIFA 16. Как отмечают в компании, наиболее успешными для франшизы в России стали выпуски середины и второй половины 2010-х годов. Наиболее коммерчески успешным проектом новой линейки стала EA Sports FC 25.