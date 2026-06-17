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«М.видео»: россияне купили 850 тыс. копий симуляторов футбола за 15 лет

По данным исследования компании, лидером по совокупным продажам на всех платформах за всю историю стала FIFA 15.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россияне купили более 850 тыс. копий футбольных видеоигр серий FIFA и EA Sports FC на различных игровых платформах за 15 лет. Данные, которые оказались в распоряжении ТАСС, приводит компания «М.видео» по итогам анализа продаж в сети.

Лидером по совокупным продажам на всех платформах за всю историю стала FIFA 15, которая вышла в 2014 году. В пятерку востребованных игр вошли FIFA 20, FIFA 19, FIFA 17 и FIFA 16. Как отмечают в компании, наиболее успешными для франшизы в России стали выпуски середины и второй половины 2010-х годов. Наиболее коммерчески успешным проектом новой линейки стала EA Sports FC 25.

«Футбольные симуляторы остаются одной из самых популярных игровых серий на российском рынке. При этом переход от бренда FIFA к EA Sports FC прошел для аудитории незаметно: новые игры серии быстро вошли в число лидеров как по продажам, так и по выручке», — рассказал руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» «М.видео» Сергей Мезин.