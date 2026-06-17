В России могут изменить срок индексации страховых пенсий: что известно

«Со следующего года индексация планируется с 1 февраля, по общим правилам, на уровень фактической инфляции, и с 1 апреля, в зависимости от возможности бюджета Социального фонда. Но я считаю, правильно было бы сохранить уже действующую модель и привычную модель — с 1 января», — сказал Нилов для РИА Новости.