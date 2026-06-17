Депутат Говырин рассказал, какие пенсии повысят с августа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сразу несколько видов пенсий будут повышены летом 2026 года: в августе пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, вырастут накопительные пенсии, кроме того, возможен пересмотр пенсий по некоторым профессиональным категориям. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«Летом 2026 года прибавки к пенсии будут идти сразу по нескольким основаниям. 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Он касается тех, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы, которые еще не были учтены в размере пенсии. Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов», — отметил он. Верхний предел такого перерасчета для большинства получателей страховой пенсии по старости и инвалидности составляет три коэффициента (индивидуальный пенсионный коэффициент — ИПК, или пенсионный балл): в 2026 году один коэффициент равен 156,76 рубля, значит, максимальная августовская прибавка по этому основанию составит 470,28 рубля в месяц, подсчитал депутат.
Отдельно с 1 августа вырастут накопительные пенсии: их пересчитают по итогам инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год, пояснил Говырин. «Для получателей накопительной пенсии прибавка составит 17,3 процента. Также увеличатся срочные пенсионные выплаты, связанные с программой софинансирования, самостоятельными взносами и направлением материнского капитала на будущую пенсию. Для этой группы заявлен рост на 19,3 процента. Обращаться за перерасчетом не потребуется, он пройдет автоматически», — указал он.
Летом прибавку могут получить и те, у кого право на повышенную выплату появляется из-за личных обстоятельств: если пенсионеру в июне, июле или августе исполняется 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается вдвое, разъяснил парламентарий. «В 2026 году обычная фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля, после 80 лет она становится 19 169,38 рубля. К этому прибавляется выплата на уход в размере 1 413,86 рубля. То же правило действует для пенсионеров, которым установлена I группа инвалидности. Но если повышенная фиксированная выплата уже назначена по I группе, повторно удваивать ее после 80 лет не будут», — рассказал он.
Также пенсионеру могут увеличить фиксированную выплату, если у него появились нетрудоспособные иждивенцы, указал Говырин. «За одного иждивенца в 2026 году добавляют 3 194,90 рубля, за двоих 6 389,80 рубля, за троих 9 584,70 рубля. В эту категорию входят, например, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет при очном обучении, если соблюдены условия закона», — отметил депутат.
Еще одна группа — пенсионеры с северным или сельским стажем, при подтверждении нужного стажа фиксированная выплата увеличивается, разъяснил депутат. «За 15 лет работы на Крайнем Севере прибавка составляет 4 792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — 2 875,41 рубля. За 30 лет работы в сельском хозяйстве надбавка составляет 2 396,17 рубля. Летом такие суммы могут появиться у тех, чье право будет подтверждено именно в этот период», — рассказал Говырин.
Также в августе возможен пересмотр профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности: эти выплаты рассчитываются отдельно и зависят от стажа, заработка и поступивших дополнительных взносов, пояснил он.