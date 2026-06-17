С 19 июня изменится схема движения на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар»

С 19 июня в Карасукском районе изменится схема движения на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Причиной стал ремонт моста через реку Карасук на 364-м километре дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.
Подрядная организация построила временную объездную дорогу, чтобы автомобилисты могли проезжать без остановок. Ее запустят в ближайшую пятницу, 19 июня 2026 года.
Сейчас на объездном маршруте уже уложили асфальтобетонное покрытие. Специалисты заканчивают подготовку: наносят временную разметку, монтируют барьерное ограждение и устанавливают дорожные знаки.
Ремонт самого моста идет по контракту с ТУАД. Подрядчику предстоит полностью демонтировать и отремонтировать балки пролетов, опоры и подферменные площадки, а также заменить мостовое полотно и ограждения. Закончить все работы и сдать мост в эксплуатацию планируют до октября 2027 года.