С 19 июня изменится схема движения на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар»

Ремонт самого моста идет по контракту с ТУАД. Подрядчику предстоит полностью демонтировать и отремонтировать балки пролетов, опоры и подферменные площадки, а также заменить мостовое полотно и ограждения. Закончить все работы и сдать мост в эксплуатацию планируют до октября 2027 года.