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С 19 июня изменится схема движения на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар»

Причиной стал ремонт моста через реку Карасук на 364 километре дороги.

Источник: Комсомольская правда

С 19 июня в Карасукском районе изменится схема движения на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Причиной стал ремонт моста через реку Карасук на 364-м километре дороги. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Подрядная организация построила временную объездную дорогу, чтобы автомобилисты могли проезжать без остановок. Ее запустят в ближайшую пятницу, 19 июня 2026 года.

Сейчас на объездном маршруте уже уложили асфальтобетонное покрытие. Специалисты заканчивают подготовку: наносят временную разметку, монтируют барьерное ограждение и устанавливают дорожные знаки.

Ремонт самого моста идет по контракту с ТУАД. Подрядчику предстоит полностью демонтировать и отремонтировать балки пролетов, опоры и подферменные площадки, а также заменить мостовое полотно и ограждения. Закончить все работы и сдать мост в эксплуатацию планируют до октября 2027 года.