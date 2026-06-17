В Новосибирске на проспекте Димитрова начали демонтаж 35-летней тепломагистрали

На проспекте Димитрова в Новосибирске продолжаются работы по замене тепломагистрали, проложенной 35 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе СГК Новосибирска.
На первом этапе специалисты вынесли контактную электросеть за пределы участка, провели земляные работы и приступили к демонтажу старой теплосети. В ближайшее время на объект привезут новые трубы.
Работы идут в две смены до позднего вечера, шумные мероприятия ограничены по времени. Сейчас на объекте задействованы семь человек и четыре единицы техники.
Здесь заменят 166-метровый участок трубопровода диаметром 70 см, от которого зависит теплоснабжение 77 объектов, включая 37 многоквартирных домов и одно детское учреждение. Всего ресурс получают более 4,5 тысячи жителей.