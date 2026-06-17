Главную дорогу Сергеевки готовят к сдаче после ремонта по нацпроекту

Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, готовность участка составляет 98%. Специалисты «Монтажсервис» уже сформировали кюветы, заменили слабые грунты в основании дороги и закончили работы с водоотведением. Сейчас они завершают укладку асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время подрядчик выполнит укрепление обочин, нанесет разметку и установит сигнальные столбики.