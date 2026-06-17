Главную дорогу Сергеевки готовят к сдаче после ремонта по нацпроекту

Работу на участке проверила комиссия вместе с общественником.
Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, готовность участка составляет 98%. Специалисты «Монтажсервис» уже сформировали кюветы, заменили слабые грунты в основании дороги и закончили работы с водоотведением. Сейчас они завершают укладку асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время подрядчик выполнит укрепление обочин, нанесет разметку и установит сигнальные столбики.
После завершения ремонта жители получат комфортную и безопасную дорогу, которая обеспечит надежное транспортное сообщение внутри села и его связь с основной дорожной сетью округа.
На объекте побывал заместитель директора Управления автодорог Приморья Павел Хмельницкий совместно с общественным наблюдателем Пограничного округа Диной Бушуевой. Во время выезда она посмотрела качество ремонта, зафиксировала выполнение работ и задала подрядчику вопросы, поступающие от жителей.
«В целом выполненные работы оцениваем позитивно. Дорога, по которой ежедневно проходит основная жизнь села Сергеевка, практически готова. После завершения работ движение станет более комфортным и безопасным для местных жителей. Обновленная дорога обеспечит надежный проезд школьных автобусов, автомобилей экстренных служб и личного транспорта в любое время года», — отметила Дина Бушуева.