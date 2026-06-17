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Главную дорогу Сергеевки готовят к сдаче после ремонта по нацпроекту

В селе Сергеевка Пограничного округа завершается ремонт участка дороги протяженностью четыре километра благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Эта дорога является центральной транспортной артерией села, которой ежедневно пользуются местные жители для поездок на работу, учебу, в медицинские учреждения и соседние населенные пункты.

Источник: НИА Владивосток

Работу на участке проверила комиссия вместе с общественником.

Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, готовность участка составляет 98%. Специалисты «Монтажсервис» уже сформировали кюветы, заменили слабые грунты в основании дороги и закончили работы с водоотведением. Сейчас они завершают укладку асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время подрядчик выполнит укрепление обочин, нанесет разметку и установит сигнальные столбики.

После завершения ремонта жители получат комфортную и безопасную дорогу, которая обеспечит надежное транспортное сообщение внутри села и его связь с основной дорожной сетью округа.

На объекте побывал заместитель директора Управления автодорог Приморья Павел Хмельницкий совместно с общественным наблюдателем Пограничного округа Диной Бушуевой. Во время выезда она посмотрела качество ремонта, зафиксировала выполнение работ и задала подрядчику вопросы, поступающие от жителей.

«В целом выполненные работы оцениваем позитивно. Дорога, по которой ежедневно проходит основная жизнь села Сергеевка, практически готова. После завершения работ движение станет более комфортным и безопасным для местных жителей. Обновленная дорога обеспечит надежный проезд школьных автобусов, автомобилей экстренных служб и личного транспорта в любое время года», — отметила Дина Бушуева.