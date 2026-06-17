Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт дороги Тайшет — Бирюсинск перенесли на 18 июня

Сначала затянулись сроки с получением материала, а затем погода не позволила работать.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ямочный ремонт участка «Тайшет — Бирюсинск» начнется 18 июня и продлится до девяти утра 22 июня. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Тайшетского округа, изначально подрядчик планировал приступить к укладке асфальта 15 июня и уже провел все подготовительные работы. Но сначала затянулись сроки с получением материала, а затем погода не позволила работать.

— На время ремонта движение на участке полностью закроют. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам временно изменят, маршрут до Тайшетских дач останется прежним, — добавили в пресс-службе администрации.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее продумывать объездные пути.