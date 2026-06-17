Ремонт дороги Тайшет — Бирюсинск перенесли на 18 июня

Ямочный ремонт участка «Тайшет — Бирюсинск» начнется 18 июня и продлится до девяти утра 22 июня. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Тайшетского округа, изначально подрядчик планировал приступить к укладке асфальта 15 июня и уже провел все подготовительные работы. Но сначала затянулись сроки с получением материала, а затем погода не позволила работать.