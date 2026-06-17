Госдолг Иркутской области может перевалить за 100 млрд рублей к концу года

IrkutskMedia, 17 июня. Прогнозируемый госдолг Иркутской области в текущем году планируется в размере 101,4 млрд рублей. Об этом сообщила министр финансов Екатерина Багайникова в ходе сессии областного парламента сегодня, 17 июня. Более того, глава регионального Минфина отвечая на вопрос относительно возможности выдачи бюджетных кредитов муниципалитетам, как наиболее выгодных для области ввиду их низкой процентной ставки сообщила, что в настоящий момент это не представляется возможным, из-за значительного размера госдолга.