Ближайший перерасчет пенсий ждет россиян 1 августа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ближайший ежегодный перерасчет в сторону увеличения пенсий работающим пенсионерам произойдет 1 августа.
Как ранее поясняла в беседе с ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова, с 1 августа 2026 года будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий. По словам Финогеновой, ближайшая индексация пенсий коснется военных пенсионеров и произойдет 1 октября.
Индексация страховых — самых распространенных — пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров, уже произошла с 1 января, ее размер составил 7,6%. В следующие годы она будет по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат проводиться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля.
Перерасчет и индексация пенсий — разные механизмы. Никакого ухудшения условий для планового августовского перерасчета пенсий для работающих пенсионеров она не влечет.