В России могут начать выплачивать сразу две пенсии: вот для какой категории граждан

По словам Нилова, общее правило требует от гражданина выбирать один вид пенсионного обеспечения. В частности, уже принят закон, позволяющий детям-инвалидам получать одновременно две пенсии — по инвалидности и по потере кормильца — в том случае, если их родитель погиб в ходе специальной военной операции.