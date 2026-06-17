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В ГД объяснили, что делать при срыве тура и отказе оператора возвращать деньги

Следует направить письменную претензию, обратиться в Роспотребнадзор и при необходимости подать иск в суд, сообщил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Если организованная поездка не состоялась, туроператор обязан предложить туристу альтернативный вариант или вернуть деньги за неоказанные услуги в течение 10 дней. В случае отказа следует направить письменную претензию, обратиться в Роспотребнадзор и при необходимости подать иск в суд. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

«Летний сезон в разгаре, но туристы все чаще жалуются на срывы поездок. Отмена рейсов, отказы в возврате денег. Особенно тревожная ситуация складывается с направлениями Египет, Таиланд и Вьетнам — там работают в основном мелкие и средние туроператоры, чья финансовая устойчивость вызывает вопросы», — отметил он.

Если рейс отменили незадолго до вылета, первым делом необходимо зафиксировать этот факт, пояснил депутат.

«Сотрудник авиакомпании должен сделать отметку в билете или выдать справку. Если этого не сделали, сохраните скриншот из приложения авиакомпании и электронную переписку. Затем потребуйте альтернативный рейс или возврат денег. Если вы покупали тур у оператора, он обязан найти другой вариант или вернуть деньги за неоказанные услуги в течение 10 дней. Отказался — пишите письменную претензию, жалуйтесь в Роспотребнадзор и обращайтесь в суд», — указал Панеш.

Красные флаги в договоре: фраза «форс-мажор» без расшифровки конкретных обстоятельств; условие «деньги возвращаются за вычетом фактически понесенных расходов» без детальной калькуляции; отсутствие реквизитов финансовой гарантии (страховки или банковской гарантии); условие о рассмотрении споров только в суде по месту нахождения туроператора, перечислил депутат. «Как проверить туроператора перед покупкой: зайдите в Единый федеральный реестр на сайте “турпомощь.рф” — если оператора в реестре нет, покупать тур у него нельзя, это нарушение закона. Проверьте сумму финансовой гарантии: для международных туров она должна быть не менее 50 млн рублей. Посмотрите оператора через сервис ФНС “Прозрачный бизнес” — убедитесь, что он действующий и не находится в стадии ликвидации. Изучите отзывы, но критически: много восторженных с одинаковыми формулировками — возможно, накрутка», — предупредил Панеш.

Слишком дешевый тур — повод насторожиться, это может быть схема для быстрого сбора денег, считает он. «Если туроператор обанкротился, обращайтесь в объединение “Турпомощь” — оно обязано вывезти туристов и компенсировать часть расходов. Если оплатили тур банковской картой, подайте в банк заявление на чарджбек (срок — до 120 дней с даты транзакции). Проверяйте туроператора по реестру, читайте договор до подписки и фиксируйте все нарушения. Если вас обманули — не молчите, жалуйтесь в Роспотребнадзор и идите в суд. Ваши права защищены законом», — указал парламентарий.

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