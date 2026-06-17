В ГД объяснили, что делать при срыве тура и отказе оператора возвращать деньги

Красные флаги в договоре: фраза «форс-мажор» без расшифровки конкретных обстоятельств; условие «деньги возвращаются за вычетом фактически понесенных расходов» без детальной калькуляции; отсутствие реквизитов финансовой гарантии (страховки или банковской гарантии); условие о рассмотрении споров только в суде по месту нахождения туроператора, перечислил депутат. «Как проверить туроператора перед покупкой: зайдите в Единый федеральный реестр на сайте “турпомощь.рф” — если оператора в реестре нет, покупать тур у него нельзя, это нарушение закона. Проверьте сумму финансовой гарантии: для международных туров она должна быть не менее 50 млн рублей. Посмотрите оператора через сервис ФНС “Прозрачный бизнес” — убедитесь, что он действующий и не находится в стадии ликвидации. Изучите отзывы, но критически: много восторженных с одинаковыми формулировками — возможно, накрутка», — предупредил Панеш.