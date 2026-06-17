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Армения привлекла западных подрядчиков к работам на Мецаморской АЭС

Армения подтвердила, что на Мецаморской АЭС ведутся работы с участием западных подрядчиков.

Армения подтвердила, что на Мецаморской АЭС ведутся работы с участием западных подрядчиков. Пресс-служба станции сообщила о поставке оборудования, которое Евросоюз финансирует в рамках поддержки ядерной безопасности.

Речь идет об альтернативной системе водоснабжения для АЭС. Оборудование поставила словацкая компания. Оно прошло заводские и приемочные испытания, после чего на станции заявили о его соответствии техническим требованиям.

На площадке АЭС оборудование принимала комиссия из сотрудников станции. В проверке также участвовали консультант ЕС и представитель Европейской комиссии.

В сообщении станции говорится, что Евросоюз помогает Армении выполнять меры, определенные после стресс-тестов. Поддержка включает техническую экспертизу и поставку оборудования, которое должно применяться для безопасности при тяжелых авариях.

Ранее, 3 июня, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Армения проводит на АЭС несогласованные работы с западными подрядчиками. Он предупредил, что из-за этого можно не только потерять гарантию, но и довести ситуацию до катастрофы.

Срок работы Мецаморской АЭС продлевают в рамках сотрудничества Армении с российской компанией. Решение приняли в декабре 2023 года после заседания армяно-российской межправительственной комиссии.

Правительство Армении выделило $65 млн на продление эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года.

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