Армения привлекла западных подрядчиков к работам на Мецаморской АЭС

Ранее, 3 июня, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Армения проводит на АЭС несогласованные работы с западными подрядчиками. Он предупредил, что из-за этого можно не только потерять гарантию, но и довести ситуацию до катастрофы.