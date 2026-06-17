«Пакет»: 58% россиян проверяют цены в других магазинах при подорожании продуктов

Чтобы не отказываться от привычных продуктов, опрошенные ждут акции и скидки на них (69%) или закупаются впрок по выгодной стоимости (56%). Однако более трети (36%) начинают покупать любимые товары реже, а каждый пятый экономит на других позициях, чтобы общий чек не выбивался из бюджета. Потратиться больше россияне готовы перед праздниками (44%) или приходом гостей (31%). Почти две трети (62%) считают важным периодически радовать себя любимыми товарами, сказано в исследовании.