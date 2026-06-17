«Пакет»: 58% россиян проверяют цены в других магазинах при подорожании продуктов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более половины опрошенных жителей России (58%) идут проверять цены в другой магазин, если замечают подорожание товаров. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Пакет» от Х5, которое есть у ТАСС.
«По результатам опроса, 95% россиян следят за изменениями стоимости товаров. При этом более половины респондентов (58%) идут проверять цены в другой магазин, если замечают подорожание. Еще треть просто возмущается, но не ищет альтернативы», — говорится в тексте.
По данным опроса, 80% россиян продолжают покупать привычные продукты, даже если за них приходится платить больше. Участники опроса готовы переплачивать за чай и кофе (62%), молочные изделия (55%) и мясо (49%).
Среди причин отказа от бюджетных альтернатив респонденты называют хороший состав (83%), а также доверие к бренду (40%). При этом пятая часть опрошенных отмечает, что перестала привязываться к конкретному производителю за последние несколько лет.
Если же цена перестает устраивать россиян, то они покупают сразу несколько товаров из более доступной категории, чтобы найти новый хороший аналог (66%). Помимо этого, респонденты стараются сравнить состав с полюбившейся оригинальной версией в надежде, что и вкус товара будет аналогичным (56%). Чуть менее половины респондентов проводят онлайн-исследование ассортимента и ориентируются на отзывы и рейтинги (41%), рассказали аналитики.
Чтобы не отказываться от привычных продуктов, опрошенные ждут акции и скидки на них (69%) или закупаются впрок по выгодной стоимости (56%). Однако более трети (36%) начинают покупать любимые товары реже, а каждый пятый экономит на других позициях, чтобы общий чек не выбивался из бюджета. Потратиться больше россияне готовы перед праздниками (44%) или приходом гостей (31%). Почти две трети (62%) считают важным периодически радовать себя любимыми товарами, сказано в исследовании.
В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов.