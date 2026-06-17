Компания MWS AI выявила схему обхода модерации в мессенджерах с помощью ИИ

В компании уточнили, что метод с применением искусственного интеллекта был выявлен в Telegram, но используется и в других мессенджерах, социальных сетях. Если раньше боты для массового спама сразу публиковали готовый рекламный или фишинговый текст, то сейчас «похожи на обычных пользователей».