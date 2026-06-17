Компания MWS AI выявила схему обхода модерации в мессенджерах с помощью ИИ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спам-боты в мессенджерах начали обходить системы автоматической модерации с помощью редактирования опубликованных комментариев. Об этом сообщили ТАСС в компании MWS AI, которая входит в МТС Web Services.
В компании уточнили, что метод с применением искусственного интеллекта был выявлен в Telegram, но используется и в других мессенджерах, социальных сетях. Если раньше боты для массового спама сразу публиковали готовый рекламный или фишинговый текст, то сейчас «похожи на обычных пользователей».
«Они используют нейтральные и позитивные формулировки, чтобы пройти первичную проверку, а затем редактируют свои сообщения. Раньше случаи редактирования сообщений встречались точечно — это вручную делали живые пользователи», — сказал глава направления социальных медиа в MWS AI Алексей Макеенко.
Он признал, что автомодерации уже недостаточно, чтобы защититься от подобной схемы. После редактирования пользователи видят рекламу ставок, фишинговые ссылки и другие «нежелательные материалы», добавили в MWS AI. «Теперь администраторам сообществ и системам нужно отслеживать не только новые сообщения, но и последующие правки уже опубликованных комментариев», — резюмировал Макеенко.