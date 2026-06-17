«Антиконтрафакт» выявил небезопасные БАДы из Армении на маркетплейсах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация «Антиконтрафакт» выявила небезопасные биологически активные добавки (БАД) из Армении на маркетплейсах. Об этом сообщили ТАСС в организации.
«Результаты исследований зафиксировали грубые нарушения технических регламентов ЕАЭС: в образцах продукции обнаружены вещества, запрещенные для использования в составе БАД, а также зафиксировано превышение верхнего допустимого уровня суточного потребления активных компонентов, что вводит потребителей в заблуждение относительно реальной безопасности продукции», — рассказали в «Антиконтрафакте».
Так, образцы БАД «Альцинол НАК Лонг», БАД «Венотоник форте» 1000 мг, БАД ДМАЭ содержат вещества, запрещенные для использования в составе БАД. В образцах БАД «Биотин» 5000 мкг, БАД «Гинкго Билоба» 130 мг, БАД «Витамин D3+К2» 120 таблеток«установлено превышение верхнего допустимого уровня потребления активного вещества в суточной порции, превышение разовой терапевтической дозы активного вещества, приводится в письме, направленном в Роспотребназдор. “Антиконтрафакт” просит ведомство принять запрет на оборот указанных БАДов и блокировать их продажу.
При этом в ассоциации отмечают, что главная проблема лежит в системном сбое самой процедуры регистрации. Все проверенные образцы имеют действующие свидетельства о госрегистрации, выданные в Армении, и на этом основании легально находятся в обороте на всей территории Евразийского экономического союза.
«Существующая разница в правоприменительной практике между государствами — членами ЕАЭС создает дисбаланс: продукция, не прошедшая должной проверки по факту, получает равный доступ на рынки всех стран союза. Это требует пристального внимания со стороны регулирующих органов, поскольку напрямую затрагивает вопросы безопасности здоровья потребителей. В рамках реализации проекта “не рискуй. Проверь!” осуществляется постоянный мониторинг за БАДами, находящимися в обращении на потребительском рынке. Результаты исследований включаются в реестр проверенных БАД и передаются регулятору», — констатировали в ассоциации.
Там также отметили, что обращение ассоциации в Роспотребнадзор с требованием заблокировать конкретные товары — это оперативная мера, однако для защиты здоровья граждан необходимо формировать единую практику правоприменения при регистрации БАД.