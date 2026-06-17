«Антиконтрафакт» выявил небезопасные БАДы из Армении на маркетплейсах

«Существующая разница в правоприменительной практике между государствами — членами ЕАЭС создает дисбаланс: продукция, не прошедшая должной проверки по факту, получает равный доступ на рынки всех стран союза. Это требует пристального внимания со стороны регулирующих органов, поскольку напрямую затрагивает вопросы безопасности здоровья потребителей. В рамках реализации проекта “не рискуй. Проверь!” осуществляется постоянный мониторинг за БАДами, находящимися в обращении на потребительском рынке. Результаты исследований включаются в реестр проверенных БАД и передаются регулятору», — констатировали в ассоциации.