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Известные сайты недвижимости оштрафовали за рекламу незаконных новостроек в Алматы

Популярные сайты Krisha.kz и Korter.kz оштрафованы за ненадлежащую рекламу. Об этом стало известно Zakon.kz из заявления Управления градостроительного контроля Алматы.

Источник: Zakon.kz

Известно, что нарушением стала реклама объектов долевого строительства, не имеющих разрешений на привлечение средств дольщиков.

Так, согласно публикации ведомства за 17 июня 2026 года, по результатам проведенной работы в отношении операторов интернет-площадок Krisha.kz и Korter.kz составлены протоколы об административных правонарушениях за размещение рекламы объектов с нарушением требований закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве».

Согласно законодательству, привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов, как и реклама подобных объектов, допускается только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа либо иных предусмотренных законом механизмов защиты прав дольщиков. Объекты, представленные в рекламе на вышеуказанных площадках, не имели соответствующих разрешений.

«По итогам обе компании получили внушительные штрафы — АО “Колеса” (Krisha.kz) — штраф в размере 1000 МРП, филиал “Флетфай-Казахстан” (Korter.kz) — 500 МРП».Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы.

Специалисты настоятельно напоминают:

«Перед приобретением жилья на рынке первичной недвижимости гражданам рекомендуется проверять наличие у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков и иных разрешительных документов».

Для получения информации о наличии разрешительных документов по строящимся объектам жители Алматы могут обратиться на справочный WhatsApp-канал управления по номеру: +7 (705) 89 66 000.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы появилась особая зона для автомобилей: пока она действует без штрафов.