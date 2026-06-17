Известные сайты недвижимости оштрафовали за рекламу незаконных новостроек в Алматы

Известно, что нарушением стала реклама объектов долевого строительства, не имеющих разрешений на привлечение средств дольщиков.
Так, согласно публикации ведомства за 17 июня 2026 года, по результатам проведенной работы в отношении операторов интернет-площадок Krisha.kz и Korter.kz составлены протоколы об административных правонарушениях за размещение рекламы объектов с нарушением требований закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве».
Согласно законодательству, привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов, как и реклама подобных объектов, допускается только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа либо иных предусмотренных законом механизмов защиты прав дольщиков. Объекты, представленные в рекламе на вышеуказанных площадках, не имели соответствующих разрешений.
«По итогам обе компании получили внушительные штрафы — АО “Колеса” (Krisha.kz) — штраф в размере 1000 МРП, филиал “Флетфай-Казахстан” (Korter.kz) — 500 МРП».Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы.
Специалисты настоятельно напоминают:
«Перед приобретением жилья на рынке первичной недвижимости гражданам рекомендуется проверять наличие у застройщика разрешения на привлечение средств дольщиков и иных разрешительных документов».
Для получения информации о наличии разрешительных документов по строящимся объектам жители Алматы могут обратиться на справочный WhatsApp-канал управления по номеру: +7 (705) 89 66 000.
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