Известные сайты недвижимости оштрафовали за рекламу незаконных новостроек в Алматы

Так, согласно публикации ведомства за 17 июня 2026 года, по результатам проведенной работы в отношении операторов интернет-площадок Krisha.kz и Korter.kz составлены протоколы об административных правонарушениях за размещение рекламы объектов с нарушением требований закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве».