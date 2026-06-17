Эксперт Корнев: в РФ рост продаж новых легковых машин может превысить 30% в июне

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в июне 2026 года могут вырасти более чем на 30% в годовом выражении, до 115−120 тыс. единиц, сообщил ТАСС руководитель Управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.
По данным Минпромторга РФ, в июне 2025 года продажи новых легковых автомобилей составили 89,6 тыс. единиц.
«В июне общие объемы авторетейла могут составить 115−120 тысяч сделок, а его годовая динамика вернется к двузначному росту. Прежде всего этому будет способствовать низкая база первого месяца лета прошлого года, когда было продано всего 89 тысяч автомобилей», — сказал он.
За счет постепенного снижения ставки ЦБ РФ в мае восстанавливаются продажи машин в кредит и в лизинг. Эти тенденции могут сохраниться и в июне, добавил Корнев. Кроме того, бизнесу помогает более крепкий, чем в 2025 году, рубль, что позволяет сдерживать рост цен.
Положительно на объемах рынка скажется и конец квартала, а также традиционные усилия дилеров по выполнению планов и получению бонусов, отметил эксперт.