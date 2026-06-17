Эксперт Корнев: в РФ рост продаж новых легковых машин может превысить 30% в июне

За счет постепенного снижения ставки ЦБ РФ в мае восстанавливаются продажи машин в кредит и в лизинг. Эти тенденции могут сохраниться и в июне, добавил Корнев. Кроме того, бизнесу помогает более крепкий, чем в 2025 году, рубль, что позволяет сдерживать рост цен.