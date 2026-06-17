Главной проблемой новостроек 34% опрошенных россиян считают отсутствие парковки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Одной из наиболее острых для жителей новостроек в мегаполисах России проблем названа нехватка парковочных мест. Ее обозначил каждый третий респондент (34%), сообщили ТАСС в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».
«Россияне все чаще рассматривают парковочное место как обязательную часть комфортного жилья, а не как дополнительную опцию. Проблема нехватки парковочных мест остается одной из наиболее острых для жителей новостроек в крупных городах России. Каждый третий респондент (34%) назвал дефицит парковки главной причиной дискомфорта после заселения. Еще 27% пожаловались на беспорядочную парковку во дворах, которая ухудшает качество городской среды и создает дополнительные риски для пешеходов», — рассказали ТАСС в корпорации.
Потребность в современных парковках формируют владельцы автомобилей практически всех ценовых сегментов — от массового до премиального. Согласно данным исследования, владельцы китайских автомобилей (38%) чаще всего приобретают или арендуют крытый паркинг. На втором месте оказались японские автомобили (21%), далее следуют российские бренды (18%). Владельцы корейских автомобилей составили 11%, немецких — 8%, еще 4% респондентов владеют машинами других производителей.