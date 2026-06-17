Главной проблемой новостроек 34% опрошенных россиян считают отсутствие парковки

«Россияне все чаще рассматривают парковочное место как обязательную часть комфортного жилья, а не как дополнительную опцию. Проблема нехватки парковочных мест остается одной из наиболее острых для жителей новостроек в крупных городах России. Каждый третий респондент (34%) назвал дефицит парковки главной причиной дискомфорта после заселения. Еще 27% пожаловались на беспорядочную парковку во дворах, которая ухудшает качество городской среды и создает дополнительные риски для пешеходов», — рассказали ТАСС в корпорации.