Жители Астаны, Алматы и Шымкента стали потреблять меньше воды

«В городах республиканского значения, несмотря на рост численности населения, снизились средние объемы водопотребления на одного человека. Так, если в 2024 году житель Астаны потреблял в среднем 70,9 кубометров воды в год, то в 2025 году этот показатель снизился до 67,8 кубометров. В Алматы объем водопотребления на одного человека уменьшился с 73,3 кубометров до 69,1 кубометров в год. В Шымкенте данный показатель снизился с 63,7 кубометров до 62,5 кубометров в год», — говорится в сообщении в среду.