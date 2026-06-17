Жители Астаны, Алматы и Шымкента стали потреблять меньше воды

«В городах республиканского значения, несмотря на рост численности населения, снизились средние объемы водопотребления на одного человека. Так, если в 2024 году житель Астаны потреблял в среднем 70,9 кубометров воды в год, то в 2025 году этот показатель снизился до 67,8 кубометров. В Алматы объем водопотребления на одного человека уменьшился с 73,3 кубометров до 69,1 кубометров в год. В Шымкенте данный показатель снизился с 63,7 кубометров до 62,5 кубометров в год», — говорится в сообщении в среду.
По мнению ведомства, снижение объемов водопотребления может свидетельствовать о постепенном формировании более бережного отношения к водным ресурсам и росте осведомленности населения о необходимости их рационального использования.
«В целях формирования в обществе культуры водосбережения Министерством разработаны методические рекомендации по экономии воды в бытовых условиях. Информационные материалы с данными рекомендациями размещены на 145 объектах, включая 18 аэропортов, 22 железнодорожных вокзала, 20 автовокзалов, 75 торгово-развлекательных объектов и 10 образовательных организаций. Мероприятия реализованы в трех городах республиканского значения, 17 областных центрах и трех городах областного значения», — отметили в министерстве.