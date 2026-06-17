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В Россельхознадзоре объяснили ограничения на продукты из Армении нарушениями

Ограничения на поставки части продуктов из Армении связаны с нарушениями, а не с политикой.

Ограничения на поставки части продуктов из Армении связаны с нарушениями, а не с политикой. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, ведомство опирается не на политические оценки, а на данные проверок. У Россельхознадзора есть результаты лабораторных исследований, сведения о поставках и зафиксированных нарушениях на предприятиях.

Главную проблему Данкверт видит в том, как в Армении устроены производство и контроль. Он пояснил, что продукцию на экспорт выращивает много мелких фермеров, но между сбором урожая и отправкой товара нет достаточной проверки.

Из-за этого, по словам главы ведомства, большие объемы продукции собирают в одну партию уже перед отправкой. Например, тысячи пучков зелени могут попасть в одну машину, после чего проверяющим приходится контролировать слишком большой объем товара.

Данкверт отметил, что эффективно проверить такую продукцию на этапе отгрузки физически невозможно. Контроль, по его словам, должен начинаться раньше — там, где продукцию выращивают и готовят к отправке.

Для этого нужны кооперация фермеров, производственный контроль и ответственность объединений производителей. Именно нехваткой этих элементов глава Россельхознадзора объяснил введенные ограничения.

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