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Губернатор назвал первоочередные задачи в сельском хозяйстве Дона

В рамках правительственного часа на заседании Законодательного собрания Ростовской области рассмотрен вопрос о подготовке к уборке урожая зерновых культур. С информацией выступила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

В рамках правительственного часа на заседании Законодательного собрания Ростовской области рассмотрен вопрос о подготовке к уборке урожая зерновых культур. С информацией выступила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

Она отметила, что основу будущего урожая зерновых составляют озимые, посеянные осенью 2025 года.

«Практически все посевы вышли из зимовки в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии приступили к весенне-полевым работам в конце февраля. Гидрометеорологическая обстановка в текущем году складывается более благоприятно, чем в прошлом. Готовность техники составляет около 90%. На уборочную кампанию заготовлено более 75,7 тысячи тонн дизельного топлива и более 15 тысяч тонн бензина. Приобретение топлива продолжается», — сообщила Анна Касьяненко.

Аграриям Дона предстоит убрать около 3,3 млн га ранних зерновых.

Ситуацию с обеспечением топливо прокомментировал губернатор.

«Держим руку на пульсе. Топливный вопрос для уборочной критически важен. Рынок непростой, но наш уровень обеспеченности ГСМ позволяет надеяться на относительно стабильную ситуацию. Однако в случае возникновения проблем в отдельных муниципалитетах будем решать вопросы в ручном режиме», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

В целом в 2026 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовской области предусмотрено около 3,6 млрд рублей.

Обращаясь к аграриям, Юрий Слюсарь подчеркнул, что модель, направленная на сбор зерна и продажу на экспорт по хорошей цене, начинает себя потихоньку изживать, в том числе и из-за пошлин. Нужно идти туда, где государство оказывает и будет оказывать помощь, в том числе и на областном уровне.

"Я имею в виду увеличение доли переработки. Надо повышать производительность труда, увеличивая уровень автоматизации. Потому что проблема дефицита кадров на селе была и остается. Именно с учётом этих приоритетов осуществляется сегодня вся господдержка отрасли АПК, — обозначил задачи глава региона.

Также необходимо усилить ветеринарный контроль, фитозащиту и работу по сохранению плодородия почв.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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