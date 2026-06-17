Губернатор назвал первоочередные задачи в сельском хозяйстве Дона

Обращаясь к аграриям, Юрий Слюсарь подчеркнул, что модель, направленная на сбор зерна и продажу на экспорт по хорошей цене, начинает себя потихоньку изживать, в том числе и из-за пошлин. Нужно идти туда, где государство оказывает и будет оказывать помощь, в том числе и на областном уровне.