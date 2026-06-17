Экономист раскрыл опасность массового перехода на наличку

По его словам, вывод средств из банковской системы «замораживает» капитал: деньги перестают работать, что ведёт к сокращению налогооблагаемой базы и снижению процентных ставок по вкладам.
Эксперт прогнозирует сохранение этой тенденции в ближайшем будущем из-за сохраняющихся сложностей с безналичными расчётами. Среди причин возврата к наличным Разуваев назвал технические проблемы с банковскими приложениями и картами, а также желание части граждан и бизнеса уйти в тень.
В качестве примера он привёл рестораны, которые сегодня всё чаще отказываются принимать безналичную оплату.
Аналитик также предупредил о сопутствующих рисках: наличный оборот традиционно связан с ростом преступности. «На этом фоне мы не выглядим как современная экономика, потому что наличные расчёты — это вчерашний день. Есть страны, где доля безналичных платежей составляет почти 100%», — подчеркнул эксперт.
Кроме этого, он прокомментировал скорый запуск цифрового рубля, намеченный на осень. По мнению аналитика, внедрение новой формы валюты приведёт к дополнительному оттоку средств из банковской системы, что грозит финансовым организациям потерей дохода от снижения комиссий за эквайринг.