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Экономист раскрыл опасность массового перехода на наличку

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с НСН указал на негативные экономические последствия растущего спроса россиян на наличные деньги, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, вывод средств из банковской системы «замораживает» капитал: деньги перестают работать, что ведёт к сокращению налогооблагаемой базы и снижению процентных ставок по вкладам.

Эксперт прогнозирует сохранение этой тенденции в ближайшем будущем из-за сохраняющихся сложностей с безналичными расчётами. Среди причин возврата к наличным Разуваев назвал технические проблемы с банковскими приложениями и картами, а также желание части граждан и бизнеса уйти в тень.

В качестве примера он привёл рестораны, которые сегодня всё чаще отказываются принимать безналичную оплату.

Аналитик также предупредил о сопутствующих рисках: наличный оборот традиционно связан с ростом преступности. «На этом фоне мы не выглядим как современная экономика, потому что наличные расчёты — это вчерашний день. Есть страны, где доля безналичных платежей составляет почти 100%», — подчеркнул эксперт.

Кроме этого, он прокомментировал скорый запуск цифрового рубля, намеченный на осень. По мнению аналитика, внедрение новой формы валюты приведёт к дополнительному оттоку средств из банковской системы, что грозит финансовым организациям потерей дохода от снижения комиссий за эквайринг.