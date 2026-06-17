Экономист раскрыл опасность массового перехода на наличку

Аналитик также предупредил о сопутствующих рисках: наличный оборот традиционно связан с ростом преступности. «На этом фоне мы не выглядим как современная экономика, потому что наличные расчёты — это вчерашний день. Есть страны, где доля безналичных платежей составляет почти 100%», — подчеркнул эксперт.