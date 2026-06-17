Спорт или элитное жильё? Малое поле «Труда» в Иркутске отдали под застройку

Спортсмены написали письмо Анатолию Серышеву, а застройщик предложил поучаствовать в реконструкции существующей спортивной арены. Но в чём кроется подвох и что смущает спортивную общественность? Подробности — в материале irk.aif.ru.
Стадион не нужен?
Малое поле «Труда» в Иркутске имеет непростую судьбу. Зимой здесь был популярный каток с прокатом коньков. Летом лёд сменялся асфальтом, по которому рассекали роллеры и гоняли мяч баскетболисты. Однако вот уже с десяток лет здесь проводили что угодно, только не спортивные состязания. То стоянку для эвакуированных машин откроют, то полигон для автошколы появится, то на месте проката коньков оборудуют кафе. А в ближайшее время здесь, возможно, и вовсе появится строительная техника.
На участке малого поля планируют построить жилой комплекс премиум-класса на 100 квартир с двухуровневой подземной парковкой. Но как так вышло, что земля под спортобъектом, пусть и бывшим, оказалась отдана под застройку?
«В советское время к “Труду” относились 7 объектов: стадион, Дворец спорта, земля под теннисными кортами, гаражи и другие, — рассказывает представитель застройщика Юлия Ефимова. — В 2012 году состоялась сделка, в ходе которой 5 из 7 объектов были выкуплены в областную собственность. 2 других участка — малое и мини-футбольное поля — перешли к Иркутскому областному объединению организаций профсоюзов. В 2016 году участок перепродали частным лицам. Впоследствии назначение участка сменили на жилую застройку. А в этом году собственником земли стал непосредственно застройщик. Приобрели участок по рыночным ценам».
Представитель застройщика также выразил готовность поучаствовать в реконструкции действующего стадиона «Труд» в рамках частно-государственного партнёрства.
Для этого запросили консультацию у специалистов из Института спортивных сооружений, которые участвовали в проектировании олимпийских объектов в Сочи и арены для футбольного и хоккейного «Динамо» в Москве. Впрочем, их комментарий относительно реконструкции «Труда» скорее обескураживает.
«У вас сибирский город, и использовать открытый футбольный стадион лишь 3−4 месяца в году, на наш взгляд, слишком затратно и нерационально, — говорят представители института. — Мы бы предложили разместить на этом месте крытый многофункциональный комплекс, где можно круглый год проводить соревнования по волейболу, баскетболу и другим командным видам спорта, а также организовывать концерты. Также территория позволит разместить на участке тренировочные поля и парковку».
Однако приглашённые эксперты не учли важный нюанс: в Иркутске и без того слишком мало футбольных стадионов, а «Труд» — пусть его состояние и далеко от идеального — это всё-таки центральная арена города и сердце иркутского спорта.
«Ранее мы работали с проектировщиками из Москвы и Санкт-Петербурга, отрисовывали множество вариантов, как мог бы выглядеть обновлённый “Труд”, — отмечает руководитель Дворца спорта Антон Шишкин. — Среди вариантов был и многофункциональный комплекс, который мог бы разместиться в том числе и на месте стадиона. Были и варианты для сохранения футбольного поля — сделать его с искусственным покрытием и подогревом, оборудовать раздевалки и беговые дорожки. Всё зависит от финансирования. Вот только когда на малом поле появится жилой комплекс, расстояние до стадиона будет меньше 100 метров. Соответственно, ни о какой полноценной реконструкции “Труда” речь идти не может — это станет нарушением градостроительных норм. В таком случае и тему спорта в Иркутске нужно будет фактически закрыть».
Антон Шишкин подчеркнул, что на замену «Труда» должен прийти объект с таким же функционалом.
«У нас ежедневно занимаются около 1000 детей, и если мы заменим полноценный стадион многофункциональным комплексом, для многих видов спорта просто не хватит места, — отметил Антон Шишкин. — Для игровых видов спорта нужно несколько залов, и если строить полноценный центр, отвечающий международным стандартам, важно предусмотреть не менее 6−7 тысяч мест для зрителей. Но такой объект должен занять куда больше места, чем предлагают специалисты из Института спортивных сооружений».
Альтернативы нет.
Обеспокоенные представители спортивных школ и федераций Иркутской области написали открытое коллективное обращение к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву. В нём они подчеркнули, что реализация планов по застройке малого поля «Труда» поставит под удар развитие существующих спортобъектов. Также они попросили провести проверку законности передачи участка в частную собственность и изменения его назначения и рассмотреть возможность выкупа земли в региональную собственность.
«Малое поле “Труда” изначально было территорией спорткомплекса, и горожане могли свободно прийти, позаниматься физкультурой, покататься на коньках, — отметила директор СШОР “Приангарье” Ирина Рыжкова. — Спортивных объектов в городе, увы, не становится больше, и людям, желающим заняться спортом, просто некуда податься. В нашей спортшколе тренируются ребята от 9 лет и старше, секции распределены по подтрибунным помещениям, и днём на парковке яблоку негде упасть. Конечно, “Труд” сейчас находится в ветхом состоянии, но альтернативы ему в Иркутске на данный момент попросту нет. Даже если мы возьмём более современную “Байкал-Арену”: там есть хороший легкоатлетический манеж, но при этом нет открытого стадиона для занятий летом».
Ситуацию с возможным появлением стройплощадки на месте малого поля «Труда» прокомментировали и в Министерстве спорта Иркутской области.
«Рытьё котлована и забивка свай могут спровоцировать подвижки грунта, из-за чего на фундаменте возможно появление трещин, — подчеркнули в ведомстве. — В связи с технологическими присоединениями к существующим сетям теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения могут возникнуть перебои с получением соответствующих услуг. Кроме того, ожидаются затруднения при проезде к комплексу, усиление дефицита парковочных мест. Вопрос возникновения проблем с реконструкцией самого комплекса в связи со строительством домов в настоящее время прорабатывается».
А вот в администрации Иркутска на момент подготовки материала комментарий получить не удалось.
Языком цифр.
По итогам 2025 года уровень обеспеченности спортивными сооружениями в г. Иркутске составил 54,3%. Для сравнения: уровень обеспеченности объектами спорта по Иркутской области составил 55,5%.