Спорт или элитное жильё? Малое поле «Труда» в Иркутске отдали под застройку

«Ранее мы работали с проектировщиками из Москвы и Санкт-Петербурга, отрисовывали множество вариантов, как мог бы выглядеть обновлённый “Труд”, — отмечает руководитель Дворца спорта Антон Шишкин. — Среди вариантов был и многофункциональный комплекс, который мог бы разместиться в том числе и на месте стадиона. Были и варианты для сохранения футбольного поля — сделать его с искусственным покрытием и подогревом, оборудовать раздевалки и беговые дорожки. Всё зависит от финансирования. Вот только когда на малом поле появится жилой комплекс, расстояние до стадиона будет меньше 100 метров. Соответственно, ни о какой полноценной реконструкции “Труда” речь идти не может — это станет нарушением градостроительных норм. В таком случае и тему спорта в Иркутске нужно будет фактически закрыть».