Два застройщика в Самаре выиграли суды у мэрии

Компания «ДомАС» получила под РЗТ участок в границах улиц Вольской, Каховской, Свободы и проспекта Кирова, но позже мэрия его расторгла в одностороннем порядке. Застройщик пошел в суд и выиграл его: решение о расторжении признали незаконным. 4 декабря 2025 года был заключен новый договор, и теперь компания добилась его продления до 14 лет и восьми месяцев.