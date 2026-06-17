Карагандинцы едят вдвое больше яиц, чем жители Мангистауской области

По итогам января-мая 2026-го в стране произвели 1,9 млрд яиц — на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: в январе-мае 2025-го объём производства составлял 1,8 млрд штук. Текущий показатель оказался самым высоким за последние четыре года, хотя всё ещё не достиг «докоронакризисного» уровня.
Рост наблюдается и в помесячной динамике. В мае 2026-го было произведено 413,6 млн яиц, против 397,8 млн годом ранее. Увеличение составило 4%. В целом положительная динамика фиксировалась на протяжении всех первых пяти месяцев текущего года. В январе производство выросло на 5,7% к аналогичному месяцу 2025-го, в феврале — на 11,1%, в марте — на 11,6%, в апреле — на 6,3%.
Рост производства способствует дальнейшему укреплению позиций отечественных производителей на внутреннем рынке. По итогам первого квартала 2026-го казахстанские птицефабрики обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 96,5%, против 92,7% годом ранее. Производство выросло на 9,5%, до 1,1 млрд яиц за январь-март текущего года. Одновременно значительно сократился импорт: 40,2 млн яиц, против 80,4 млн годом ранее. Таким образом, объём импорта уменьшился более чем вдвое, а его доля сократилась с 7,3% до 3,5% соответственно.
Практически весь объём доступной продукции направляется на внутренний рынок. По итогам первого квартала реализация внутри страны составила 1,2 млрд яиц, увеличившись за год на 5,1%. Экспорт, хотя и вырос на 19,3% по сравнению с прошлым годом, остался весьма небольшим: всего 5,1 млн штук.
На фоне увеличения предложения продолжает расти и потребление. По итогам 2025-го каждый казахстанец в среднем потребил 211,7 яйца — на 2,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2019-м показатель составлял 194,3 яйца на человека. Таким образом, за последние шесть лет потребление увеличилось почти на 9%.
Традиционно большее потребление наблюдается среди городского населения. За 2025 год один горожанин в среднем потребил 233,3 яйца, тогда как в сельской местности показатель составил 174,5 яйца, то есть в городах потребление яиц было на треть больше, чем в сёлах. При этом последние годы потребление в городской местности росло быстрее, чем на селе. Так, за 6 лет потребление яиц в городах увеличилось на 10,6%, в то время как в сельской местности — лишь на 1,8%.
В региональном разрезе наибольшее потребление яиц пришлось на Карагандинскую область: 320,1 яйца на человека за 2025 год. Помимо этого, заметные показатели наблюдались в Акмолинской (300,6 яйца), Северо-Казахстанской (278 яиц) и Костанайской (260,4 яйца) областях, а также в Астане (259,9 яйца). Наименьшее потребление было зафиксировано в Мангистауской области: 144,4 яйца. Невысокие показатели также были отмечены в Туркестанской (165,3 яйца), Жетысуской (166,1 яйца) и Кызылординской (169,1 яйца) областях. Таким образом, жители Карагандинской области потребляли в 2,2 раза больше яиц, чем жители Мангистауской области.
Существенные различия наблюдаются и в зависимости от размера домохозяйства. В семьях, состоящих из одного члена, потребление в 2025 году достигало 458,3 яйца на человека. В домохозяйствах из двух человек показатель составлял 298,4 яйца, из трёх — 223,8 яйца, из четырёх — 190,6 яйца, а в семьях из пяти и более человек — 150,6 яйца. Таким образом, по мере увеличения размера семьи потребление яиц в расчёте на одного человека уменьшается.
Несмотря на рост производства и сокращение импорта, цены на яйца в текущем году заметно увеличились. По состоянию на 10 июня 2026-го яйца первой категории подорожали на 18,1% к аналогичной дате прошлого года. При этом с начала года цены выросли на 5,5%. Для сравнения: по состоянию на 10 июня прошлого года годовое удорожание составляло всего 0,9%.
Наиболее существенный рост цен на яйца первой категории был зафиксирован в Атырау: на 40,2% за год. Значительное удорожание также наблюдалось в Усть-Каменогорске (на 35,1%), Семее (на 33%), Уральске (на 31,6%) и Таразе (на 29,9%). В то же время в Астане цены практически не изменились по сравнению с прошлым годом.
По состоянию на 10 июня 2026 года средняя стоимость десятка яиц первой категории в Казахстане составила 588 тг. Самая высокая цена была зафиксирована в Алматы, где десяток яиц стоил 688 тг. Далее идут Конаев (648 тг), Жезказган (630 тг), Талдыкорган (622 тг), Семей (609 тг) и Усть-Каменогорск (607 тг).
Наименьшая стоимость наблюдалась в Актобе: 511 тг за десяток яиц первой категории. Относительно невысокие цены были также зафиксированы в Кокшетау (527 тг), Караганде (535 тг), Петропавловске (543 тг), Туркестане (548 тг), Кызылорде и Павлодаре (по 550 тг). Разница между самой высокой ценой в Алматы и самой низкой в Актобе составила 34,6%.
Таким образом, в текущем году рынок куриных яиц характеризуется ростом производства, сокращением импорта и увеличением потребления. При этом, несмотря на укрепление позиций отечественных производителей и практически полное обеспечение внутреннего спроса за счёт собственного выпуска, цены на яйца продолжают расти заметно быстрее, чем годом ранее.