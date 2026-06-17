Карагандинцы едят вдвое больше яиц, чем жители Мангистауской области

Традиционно большее потребление наблюдается среди городского населения. За 2025 год один горожанин в среднем потребил 233,3 яйца, тогда как в сельской местности показатель составил 174,5 яйца, то есть в городах потребление яиц было на треть больше, чем в сёлах. При этом последние годы потребление в городской местности росло быстрее, чем на селе. Так, за 6 лет потребление яиц в городах увеличилось на 10,6%, в то время как в сельской местности — лишь на 1,8%.