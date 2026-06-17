Россельхознадзор не связывает с политикой ограничения на поставки из Армении

В конце мая и начале июня Россельхознадзор ввел запреты на ввоз многих армянских товаров, включая цветы, томаты, огурцы, перцы, клубнику, вишню, виноград, яблоки, груши, картофель, сухофрукты, алкоголь и другие товары. Также был заблокирован транзит продукции в другие страны ЕАЭС. По оценке ЦБ Армении, ограничения со стороны России могут привести к падению ВВП республики вплоть до 2%. Армения перенаправляет запрещенную к ввозу в Россию продукцию в Европу.