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США завершили действие разрешения на операции с российской нефтью

В США прекратила действие последняя лицензия, которая позволяла проводить отдельные операции с российской нефтью и нефтепродуктами.

В США прекратила действие последняя лицензия, которая позволяла проводить отдельные операции с российской нефтью и нефтепродуктами. Разрешение истекло 17 июня и больше не действует.

Документ был выдан американскими властями 18 мая. Он разрешал завершать сделки, связанные с транспортировкой, продажей и выгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, если груз был погружен на судно не позднее 17 апреля 2026 года. По сути, лицензия давала компаниям дополнительное время для завершения уже начатых поставок.

Срок действия разрешения закончился в 00.01 по местному времени 17 июня, или в 07.01 по московскому времени. После этого проводить такие операции в рамках данной лицензии стало невозможно.

При этом документ изначально содержал ряд ограничений. Его действие не распространялось на сделки и операции с участием лиц и организаций, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. Кроме того, лицензия не затрагивала Крым и новые российские регионы.

Это уже не первое подобное разрешение. Предыдущая лицензия США, касавшаяся поставок российской нефти, прекратила действие месяцем ранее — 16 мая. После этого американские власти выпустили новый документ, который фактически позволил завершить поставки нефти и нефтепродуктов, отправленных до середины апреля.

На фоне окончания лицензии президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшее время вновь ввести санкции против российской нефти. Других подробностей о возможных ограничениях он не привел.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. Российские власти считают санкционное давление частью долгосрочной политики Запада в отношении России.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что санкции затронули не только Россию, но и мировую экономику в целом. По его словам, ограничения привели к негативным последствиям для международных рынков и экономических связей.

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