США завершили действие разрешения на операции с российской нефтью

Документ был выдан американскими властями 18 мая. Он разрешал завершать сделки, связанные с транспортировкой, продажей и выгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, если груз был погружен на судно не позднее 17 апреля 2026 года. По сути, лицензия давала компаниям дополнительное время для завершения уже начатых поставок.