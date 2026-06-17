Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажи меда в России снизились из-за роста цен

В январе—мае 2026 года розничные продажи меда в России в натуральном выражении сократились на 7−8% год к году. Участники рынка связывают спад прежде всего с ростом цен: за год мед подорожал примерно на 12−16%, а часть производителей не смогла быстро согласовать новые условия с сетями.

В январе—мае 2026 года розничные продажи меда в России в натуральном выражении сократились на 7−8% год к году. Участники рынка связывают спад прежде всего с ростом цен: за год мед подорожал примерно на 12−16%, а часть производителей не смогла быстро согласовать новые условия с сетями.

Подорожание объясняют сложным сезоном 2025 года. Тогда отрасль столкнулась с сокращением численности пчел после плохой зимовки и с потерями части медоносных растений. На этом фоне выросла себестоимость производства, а из магазинов временно исчезли некоторые привычные позиции, что дополнительно ударило по продажам.

По данным аналитиков, в деньгах рынок при этом вырос, что также указывает на заметный ценовой рост. В рознице мед в основном остается российским продуктом, однако его ассортимент в сетях стал уже, а доля качественной продукции с подтвержденной сертификацией, по словам участников рынка, снизилась.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Цены роятся».