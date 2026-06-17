Продажи меда в России снизились из-за роста цен

По данным аналитиков, в деньгах рынок при этом вырос, что также указывает на заметный ценовой рост. В рознице мед в основном остается российским продуктом, однако его ассортимент в сетях стал уже, а доля качественной продукции с подтвержденной сертификацией, по словам участников рынка, снизилась.