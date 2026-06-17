Нижегородская КСП призвала тщательнее контролировать исполнение бюджета

В Заксобрании Нижегородской области обсудили исполнение бюджета‑2025. Доходы составили 331,4 млрд рублей (95,8% плана), снизившись к 2024‑му на 10,2 млрд. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Основу (81%, 268,8 млрд) дали налоги, неналоговые поступления выросли до 11,9 млрд, безвозмездные — 50,7 млрд. Расходы достигли 394,8 млрд (94,7% плана), дефицит — 63,4 млрд.
Более 60% средств направили на соцсферу, включая зарплаты бюджетникам; на бюджетные инвестиции (24,6 млрд) построили школы, поликлиники, 16 ФАПов, центр культурного развития в Кстове, центр бокса в Городце, 17,3 км автодорог.
Госдолг к началу 2026‑го — 216,5 млрд (+47 млрд за год), 60% — льготные кредиты. Министр финансов Ольга Сулима подчеркнула: соцобязательства и мероприятия нацпроектов выполнены.
КСП (Ирина Григорьева) выявила, что по 22 показателям фактические значения ниже прогноза, по 6 отклонения свыше 10%. Сельхозпродукция превысила план на 35%, МСБ — на 19%, стройка упала на 27%, прибыль организаций снизилась на 21%, инвестиции — на 15%. Палата рекомендовала корректировать прогноз при критических отклонениях и своевременно информировать минфин.
Собственные доходы пересмотрели вниз на 20,2 млрд (в т. ч. налоги на прибыль и НДФЛ — на 13,2 млрд), недополучено 14,4 млрд. При этом доходы от платных услуг выросли на 11%, штрафы и возмещение ущерба — на 44% (3,9 млрд).
Низкое исполнение — по сохранению объектов культурного наследия (40,5%). Минимуществу рекомендовали перевести в программный формат расходы на реквизицию недвижимости (выросли до 242 млн), а среди плюсов отметили снижение на треть просроченной задолженности больниц за медикаменты (585 млн). Депутаты и профильные министерства вопросов к КСП не задали.
Ранее туристический налог принёс Нижнему Новгороду 31,2 млн рублей за 5 месяцев.