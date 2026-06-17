Нижегородская КСП призвала тщательнее контролировать исполнение бюджета

Собственные доходы пересмотрели вниз на 20,2 млрд (в т. ч. налоги на прибыль и НДФЛ — на 13,2 млрд), недополучено 14,4 млрд. При этом доходы от платных услуг выросли на 11%, штрафы и возмещение ущерба — на 44% (3,9 млрд).