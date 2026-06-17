Танкеры Ирана с 3,8 млн баррелей нефти вышли из-под блокады США

По данным аналитической компании TankerTrackers, которая отслеживает морские перевозки, иранские суда уже доставили две партии нефти. Спутниковые снимки подтверждают: как минимум два коммерческих грузовых судна Национальной иранской танкерной компании пересекли линию военно-морской блокады США. На их борту находилось 3,8 млн баррелей сырой нефти, уточняет телеканал.
Президент США Дональд Трамп 15 июня заявил, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума. Позже он уточнил сроки: пролив откроют после официального подписания документа. Церемония назначена на 19 июня и состоится в Швейцарии.