Подорожание энергии ударило по мировой экономике после войны в Иране

Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута для экспорта нефти, газа и других грузов из Персидского залива. Эксперты считают, что риски для судоходства в регионе останутся даже после завершения конфликта, что может привести к росту транспортных и страховых расходов.