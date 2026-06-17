Подорожание энергии ударило по мировой экономике после войны в Иране

Мировая экономика столкнулась с последствиями войны в Иране, которые, как ожидается, сохранятся и после прекращения боевых действий. Всемирный банк уже пересмотрел прогноз глобального роста на текущий год, снизив его до 2,5%, а участники энергетического рынка начали перестраивать цепочки поставок и стратегии развития, пишет NYT.
Одним из главных итогов конфликта стали изменения на мировом энергетическом рынке. Перебои с поставками нефти и газа из Персидского залива привели к росту цен и заставили многие страны искать новые источники энергоснабжения. Государства, зависящие от импорта топлива, активизировали работу над диверсификацией поставок, а часть из них временно вернулась к использованию угля.
Одновременно усилился интерес к возобновляемым источникам энергии. По оценкам участников отрасли, развитие солнечной, ветровой и ядерной генерации может ускориться на фоне нового энергетического шока. Дополнительным фактором называют снижение стоимости технологий и повышение эффективности систем хранения энергии.
Конфликт также отразился на отношениях между крупнейшими производителями углеводородов. В публикации отмечается ослабление сотрудничества внутри ОПЕК+, а также укрепление контактов между Саудовской Аравией и Россией. Россия, являющаяся одним из крупнейших производителей нефти и газа, получила дополнительные возможности на фоне изменений на мировом рынке энергоносителей.
Отдельное внимание уделяется Китаю. По данным аналитиков, страна сохраняет лидерство в производстве оборудования для энергетической инфраструктуры, включая солнечные панели, аккумуляторы, трансформаторы и высоковольтные сети. Это, как считают эксперты, усиливает влияние Пекина на мировом энергетическом рынке.
Дополнительную неопределенность создает ситуация вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута для экспорта нефти, газа и других грузов из Персидского залива. Эксперты считают, что риски для судоходства в регионе останутся даже после завершения конфликта, что может привести к росту транспортных и страховых расходов.
На фоне энергетического кризиса Всемирный банк ухудшил прогноз мировой экономики. Если ранее ожидался рост на уровне 2,9%, то теперь показатель снижен до 2,5%. Одновременно усиливается инфляционное давление. Более высокие процентные ставки могут осложнить положение государств с крупными долгами и увеличить нагрузку на бюджеты, которым придется одновременно финансировать социальную поддержку и расходы на безопасность.
По оценке экономистов, последствия войны будут ощущаться значительно дольше самого вооруженного конфликта. Среди основных рисков называются рост стоимости энергии, снижение инвестиционной активности и ухудшение условий для долгосрочного экономического развития.
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