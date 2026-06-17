Мишустин: мировая экономика вошла в стадию трансформации

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мировая экономика вошла в стадию трансформации во всех сферах.
«Трансформируется глобальная торговля, пересматриваются логистические цепочки и финансовые инструменты», — рассказал председатель российского правительства.
Трансформация экономики требует пересматривать партнерские отношения на новых основах, сказал Мишустин в ходе V Ташкентского международного инвестиционного форума.
Россия и Узбекистан успешно воплощают в жизнь соответствующий подход, выстраивая прочные партнерские отношения и участвуя в поисках совместных ответов на вызовы времени, сказал Мишустин.
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