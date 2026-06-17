В Красноярском крае с начала года построили почти полмиллиона квадратных метров жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С января 2026 года в Красноярском крае построили 492 тыс. кв. метров жилья. Большая часть объема пришлась на индивидуальное жилищное строительство: частные дома заняли 364 тыс. кв. метров, еще 128 тыс. кв. метров составили многоквартирные дома.
В краевом минстрое отмечают, что рынок ИЖС постепенно переходит на более защищенный механизм расчетов через счета эскроу. Он начал действовать после вступления в силу федерального закона N 186-ФЗ. Деньги граждан во время строительства хранятся на специальном счете и становятся доступны подрядчику только после завершения работ.
Министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин сообщил, что за время применения закона число подрядчиков, работающих с эскроу при строительстве частных домов, выросло с 11 до 72. Количество договоров с жителями увеличилось с 17 до 564.
Отметим, площадь строящихся индивидуальных домов за это время выросла с 1,38 тыс. кв. метров в апреле 2025 года до 56,18 тыс. кв. метров сейчас. В 2026 году по программе «Жилье» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» в крае планируют построить не менее 1 млн кв. метров жилья.