В Красноярском крае с начала года построили почти полмиллиона квадратных метров жилья

Отметим, площадь строящихся индивидуальных домов за это время выросла с 1,38 тыс. кв. метров в апреле 2025 года до 56,18 тыс. кв. метров сейчас. В 2026 году по программе «Жилье» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» в крае планируют построить не менее 1 млн кв. метров жилья.