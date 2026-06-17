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Новое положение о департаменте финансов утвердит Гордума Нижнего Новгорода

В новой редакции департамент финансов закрепляется в статусе ключевого финансового института образовавшегося муниципального образования.

Городская Дума Нижнего Новгорода готовится утвердить обновлённый регламент работы департамента финансов. Проект соответствующего решения уже опубликован на официальном сайте ведомства.

Необходимость корректировки документа обусловлена формированием единого городского округа в результате объединения Нижнего Новгорода и Кстова. В новой редакции департамент финансов закрепляется в статусе ключевого финансового института образовавшегося муниципального образования.

В числе основных функций ведомства останутся разработка проекта городского бюджета и координация его исполнения, учёт и управление муниципальным долгом (в том числе ведение долговой книги), а также надзор за тем, насколько рационально и по назначению расходуются бюджетные средства.

Кроме того, департамент будет отвечать за выстраивание финансовой и бюджетной стратегии округа, привлечение внутренних заимствований и предоставление муниципальных гарантий.

Ранее нижегородская КСП призвала тщательнее контролировать исполнение бюджета.