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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель

Стоимость нефти продолжила снижаться на фоне подготовки к подписанию мирного соглашения между США и Ираном. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в 9:59 мск торговались на отметке $78,21 за баррель. В 10:12 мск котировки опустились до $77,75, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость нефти продолжила снижаться на фоне подготовки к подписанию мирного соглашения между США и Ираном. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent в 9:59 мск торговались на отметке $78,21 за баррель. В 10:12 мск котировки опустились до $77,75, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена нефть WTI опустилась ниже $75: в 10:12 мск цена составила $74,1.

Вчера впервые с 3 марта цена Brent опустилась ниже $80 за баррель. Нефть реагирует на сообщения о возобновлении свободной навигации в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Ожидается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии.

В 10:14 мск в новость внесены изменения: уточнены данные в тексте и заголовке.

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