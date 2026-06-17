Цена нефти Brent опустилась ниже $78 за баррель

Вчера впервые с 3 марта цена Brent опустилась ниже $80 за баррель. Нефть реагирует на сообщения о возобновлении свободной навигации в Ормузском проливе. По словам президента США Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Ожидается, что это произойдет 19 июня в Швейцарии.