Нижегородская область сэкономила 334 млн рублей на торгах за май

В прошлом месяце ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» организовал 103 торговые процедуры на общую сумму 23,5 миллиарда рублей. Наибольшая экономия достигнута при проведении изыскательских и дорожных работ, а также реконструкции трасс — здесь удалось сберечь 129,2 миллиона рублей. Ещё 127,8 миллиона рублей сэкономили на финансовых услугах по предоставлению кредитных ресурсов. В среднем на один лот подавали по 4,7 заявки от участников.