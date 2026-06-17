Две команды «Норникеля» — победители конкурса «Лидеры России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объявлены победители шестого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В этом году один из главных кадровых конкурсов страны впервые прошел в командном формате, и победителями стали 300 участников из 33 регионов России — по 15 команд в каждом из четырех направлений.
В том числе, в финал конкурса вышли больше 30 представителей Красноярского края.
По итогам всех испытаний в категории «Управленческие команды корпораций» одной из лучших признана команда «Норникеля», а в категории «Управленческие команды организаций» — сборная ООО «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ» (также входит в ГК «Норникель»).
«В этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, — сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 000 управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс “Лидеры России. Команда”. В финале в этот раз абсолютно рекордное количество — 1 400 человек, то есть 280 команд», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.
Победители получат право на обучение по специальной образовательной программе по командообразованию, разработанной РАНХиГС совместно с Мастерской управления «Сенеж».