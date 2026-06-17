Две команды «Норникеля» — победители конкурса «Лидеры России»

«В этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная Президентом, — сделать конкурс не личностей, а команд. Такого в мире еще никто не делал. 75 000 управленцев из России и 66 иностранных государств подали свои заявки на конкурс “Лидеры России. Команда”. В финале в этот раз абсолютно рекордное количество — 1 400 человек, то есть 280 команд», — прокомментировал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.