Минторговли прокомментировал рост цен на баранину в Казахстане

«Всплеск был из-за того, что был Курбан айт. Ключевой вопрос — это спрос и предложение. В момент повышенного спроса цены на товары всегда растут. Это закон экономики. Экономика так работает, другого нет. Поэтому здесь не стоит удивляться. Самое главное, что у нас всегда есть выбор. Есть товары-заменители — говядина, курятина, конина», — предложил казахстанцам министр, отвечая на вопросы в кулуарах мажилиса.