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Минторговли прокомментировал рост цен на баранину в Казахстане

Астана. 17 июня. КазТАГ — Алена Субботина. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал рост цен на баранину в Казахстане.

Источник: Казахское телеграфное агентство

«Всплеск был из-за того, что был Курбан айт. Ключевой вопрос — это спрос и предложение. В момент повышенного спроса цены на товары всегда растут. Это закон экономики. Экономика так работает, другого нет. Поэтому здесь не стоит удивляться. Самое главное, что у нас всегда есть выбор. Есть товары-заменители — говядина, курятина, конина», — предложил казахстанцам министр, отвечая на вопросы в кулуарах мажилиса.

Министр связывает рост цен с потреблением и сезонностью. При этом он отметил, что цена остается стабильной, когда на рынке достаточно продукта.

«Как правило, это связано и с продовольственной, и с экономической безопасностью. Более 80% продукции производится внутри страны. Вот это ключевой показатель», — добавил Шаккалиев.