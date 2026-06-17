ТРЦ пустеют: давать «налоговые каникулы» владельцам торговых центров предложили в Казахстане

«Для сохранения финансовой устойчивости ТРЦ потребуется трансформация в досуговые и развлекательные комплексы с детскими и спортивными зонами, аттракционами, фитнес-центрами, оздоровительными и образовательными заведениями, компьютерными клубами, фудкортами и т. д. Однако это требует больших затрат и масштабной реконструкции», — заявил депутат.