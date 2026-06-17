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ТРЦ пустеют: давать «налоговые каникулы» владельцам торговых центров предложили в Казахстане

Депутат Азат Перуашев заявил, что казахстанцы стали меньше ходить в ТРЦ, поэтому их владельцам нужно переформатироваться, чтобы не допустить «атрофии» этого бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По словам Перуашева, в Шымкенте, Караганде, Семее, Уральске и Астане владельцы и арендаторы торговых центров подняли проблему снижения потока и покупательской активности посетителей ТРЦ. Он заявил, что данная ситуация значительно влияет на доходы предприятий розничной торговли и арендного бизнеса.

«Одной из проблем, по мнению заявителей, является исключение аренды торговых помещений из списка ОКЭД, применяющих специальный налоговый режим», — заявил Азат Перуашев на заседании мажилиса.

Он предложил министерству торговли оказать содействие в переформатировании бизнеса, «не дожидаясь полной атрофии данного бизнеса».

«Для сохранения финансовой устойчивости ТРЦ потребуется трансформация в досуговые и развлекательные комплексы с детскими и спортивными зонами, аттракционами, фитнес-центрами, оздоровительными и образовательными заведениями, компьютерными клубами, фудкортами и т. д. Однако это требует больших затрат и масштабной реконструкции», — заявил депутат.

Перуашев предложил ввести на это время налоговые каникулы и доступное кредитование.

«На период реконструкции конкретных ТРЦ под новый формат считаем целесообразным применение к таким объектам налоговых каникул, а к деятельности ОКЭД 68204 “Аренда и управление торговой недвижимостью” разрешить применение специального налогового режима», — заявил депутат.