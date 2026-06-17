ТРЦ пустеют: давать «налоговые каникулы» владельцам торговых центров предложили в Казахстане

По словам Перуашева, в Шымкенте, Караганде, Семее, Уральске и Астане владельцы и арендаторы торговых центров подняли проблему снижения потока и покупательской активности посетителей ТРЦ. Он заявил, что данная ситуация значительно влияет на доходы предприятий розничной торговли и арендного бизнеса.
«Одной из проблем, по мнению заявителей, является исключение аренды торговых помещений из списка ОКЭД, применяющих специальный налоговый режим», — заявил Азат Перуашев на заседании мажилиса.
Он предложил министерству торговли оказать содействие в переформатировании бизнеса, «не дожидаясь полной атрофии данного бизнеса».
«Для сохранения финансовой устойчивости ТРЦ потребуется трансформация в досуговые и развлекательные комплексы с детскими и спортивными зонами, аттракционами, фитнес-центрами, оздоровительными и образовательными заведениями, компьютерными клубами, фудкортами
Перуашев предложил ввести на это время налоговые каникулы и доступное кредитование.
«На период реконструкции конкретных ТРЦ под новый формат считаем целесообразным применение к таким объектам налоговых каникул, а к деятельности ОКЭД 68204 “Аренда и управление торговой недвижимостью” разрешить применение специального налогового режима», — заявил депутат.