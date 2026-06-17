Экономия по торгам в Нижегородской области в мае составила 334,4 млн рублей

В мае ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 103 процедуры торгов на 23,5 млрд рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении изыскательских работ, работ по реконструкции и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции (129,2 млн рублей), на оказании финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов (127,8 млн рублей). На один состоявшийся лот подано в среднем 4,7 заявок участников.