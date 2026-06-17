Экономия по торгам в Нижегородской области в мае составила 334,4 млн рублей

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в мае 2026 года 334,4 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
В мае ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 103 процедуры торгов на 23,5 млрд рублей. Средства были сэкономлены, в частности, на выполнении изыскательских работ, работ по реконструкции и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации по их реконструкции (129,2 млн рублей), на оказании финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов (127,8 млн рублей). На один состоявшийся лот подано в среднем 4,7 заявок участников.
Всего за пять месяцев 2026 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 978,1 млн рублей. С начала года Центр размещения заказа Нижегородской области провел 410 процедур торгов на 35,5 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 5,6 заявок участников.