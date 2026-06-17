«Сибагро» открывает конкурс на позицию заместителя генерального директора по правовым вопросам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания объявляет конкурс на позицию заместителя генерального директора по правовым вопросам. Нам нужен руководитель, который сделает юридическую функцию стратегическим партнёром бизнеса и поможет компании расти устойчиво.
Что предстоит делать:
обеспечивать стабильность работы в условиях частых изменений земельного, аграрного, экологического и экспортного законодательства,
представлять интересы холдинга в ключевых переговорах и сложных судебных процессах.
Этапы отбора:
— до 26 июня — приём резюме с кейс-эссе. В эссе — не менее трёх сложных юридических кейсов из практики. По каждому укажите: контекст, вашу роль, стратегию решения, результат, системный вывод и применимость к задачам агрохолдинга. Данные можно обезличить. Отклики без эссе не рассматриваются.
— с 29 июня по 3 июля — интервью с HRD.
— с 6 по 10 июля — интервью с первыми лицами компании.
«Сибагро» приглашает в команду тех, кто готов задавать стандарты отрасли и влиять на экономический рост и продовольственную безопасность страны.
Подробнее и отклик: https://tomsk.hh.ru/vacancy/134140005.
16+