«Сибагро» открывает конкурс на позицию заместителя генерального директора по правовым вопросам

— до 26 июня — приём резюме с кейс-эссе. В эссе — не менее трёх сложных юридических кейсов из практики. По каждому укажите: контекст, вашу роль, стратегию решения, результат, системный вывод и применимость к задачам агрохолдинга. Данные можно обезличить. Отклики без эссе не рассматриваются.