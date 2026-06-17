В Казани стартовал бизнес-форум Россия — АСЕАН

В ходе приветственного обращения Владимир Путин заявил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии накопили значительный опыт взаимодействия и сформировали основу для дальнейшего сотрудничества. Российский лидер призвал к расширению связей в сферах энергетики, продовольственной безопасности и использования атома в мирных целях.