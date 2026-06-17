В Казани стартовал бизнес-форум Россия — АСЕАН

В ходе приветственного обращения Владимир Путин заявил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии накопили значительный опыт взаимодействия и сформировали основу для дальнейшего сотрудничества. Российский лидер призвал к расширению связей в сферах энергетики, продовольственной безопасности и использования атома в мирных целях.
Как сообщает ТАСС, на церемонии открытия форума также выступят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава Министерства экономического развития Максим Решетников.