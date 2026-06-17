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В Казани стартовал бизнес-форум Россия — АСЕАН

В Казани начал работу деловой форум «Россия — АСЕАН». В мероприятии принимают участие политические деятели и представители бизнеса из стран, входящих в объединение.

Источник: РИА "Новости"

В ходе приветственного обращения Владимир Путин заявил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии накопили значительный опыт взаимодействия и сформировали основу для дальнейшего сотрудничества. Российский лидер призвал к расширению связей в сферах энергетики, продовольственной безопасности и использования атома в мирных целях.

Как сообщает ТАСС, на церемонии открытия форума также выступят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава Министерства экономического развития Максим Решетников.