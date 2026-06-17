Уменьшить количество праздников предложили в Казахстане

Сергей Пономарев направил свой запрос на имя министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева. Он отметил, что на данный момент в Казахстане насчитывается уже 74 профессиональных праздника.
«При этом 20% из них посвящены не профессиям, а отдельным государственным органам. В результате постепенно уходит в небытие сама идея профессионального праздника как способа признания заслуг. Получается парадоксальная ситуация. Мы хотим чествовать человека труда, а в итоге чествуем дату создания ведомства. К примеру, мы — журналисты — из-за частой смены даты и названия своего профессионального праздника не помним точную его дату», — высказался депутат.
Он добавил, что распределение праздников в Казахстане остается крайне неравномерным, например, только в октябре отмечается сразу 15 праздников — фактически один праздник каждые два дня. Пономарев отметил, что в октябре для работников сферы образования предусмотрены сразу три даты: День работников высшего образования, День работников технического и профессионального, послесреднего образования и День учителя.
«Хотя все знают только День учителя — по-настоящему народный и широко узнаваемый праздник. На этом фоне наличие еще двух отдельных праздников для смежных категорий работников образования выглядит избыточным и лишь размывает значение главного профессионального дня отрасли», — заявил Пономарев.
Между тем профессиональный праздник должен подчеркивать значимость конкретной профессии и вклад ее представителей в развитие общества и экономики.
На наш взгляд, необходимо пересмотреть существующие подходы и вернуть профессиональным праздникам их первоначальный смысл", — заявил Пономарев.
Предложения депутата:
Рассмотреть вопрос разработки единой методологии установления профессиональных праздников, основанной на принципе приоритетности конкретных профессий, а не отдельных государственных органов и ведомств.
Провести ревизию действующего перечня профессиональных праздников с целью объединения дублирующих, ведомственных и узкоспециализированных праздников в рамках одной отрасли.
Утверждать перечень профессиональных праздников не приказом министра труда и социальной защиты населения, а постановлением правительства, с его обязательной актуализацией один раз в два года.