Уменьшить количество праздников предложили в Казахстане

«При этом 20% из них посвящены не профессиям, а отдельным государственным органам. В результате постепенно уходит в небытие сама идея профессионального праздника как способа признания заслуг. Получается парадоксальная ситуация. Мы хотим чествовать человека труда, а в итоге чествуем дату создания ведомства. К примеру, мы — журналисты — из-за частой смены даты и названия своего профессионального праздника не помним точную его дату», — высказался депутат.