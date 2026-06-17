Хоккей, экскаваторы и миллионы людей: как механик из Бородино готовит Сибирь к зиме

Сергей Вибе, как и все угольщики, прекрасно это понимает. Летом он живёт на ремонтах: обеспечивает бригады всем необходимым, следит за соблюдением графиков и качеством работ. Экскаваторы, конвейеры, узлы, ленты — десятки машин требуют умелых рук специалистов, знающих свою технику до последнего винтика. Потому что, если сейчас, в жару, вовремя не заменить изношенную деталь, зимой это может обернуться сбоем. А значит, под угрозой окажутся миллионы людей. В Красноярском крае, в других регионах Сибири и даже на Дальнем Востоке.