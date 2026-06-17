Хоккей, экскаваторы и миллионы людей: как механик из Бородино готовит Сибирь к зиме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Что общего между хоккеем и угольным разрезом? На первый взгляд — ничего. Клюшка и шайба против многотонных экскаваторов, лёд и снег против мощных угольных пластов. Но для Сергея Вибе, заместителя главного механика Бородинского разреза, связь прямая. Зимой он не только занят производственными задачами, но и с увлечением гоняет шайбу в сборной г. Бородино «Шахтёр». Летом на разрезе его хоккей — это ремонты. Только вместо клюшки — десятки огромных машин, вместо шайбы ответственность перед миллионами людей.
Потому что уголь — это тоже горячо. Как и страсть к спорту. Только если хоккей приносит эмоции и победы, то исправная горная техника даёт тепло и свет в дома красноярцев и стабильность целым регионам.
Сергей Вибе, как и все угольщики, прекрасно это понимает. Летом он живёт на ремонтах: обеспечивает бригады всем необходимым, следит за соблюдением графиков и качеством работ. Экскаваторы, конвейеры, узлы, ленты — десятки машин требуют умелых рук специалистов, знающих свою технику до последнего винтика. Потому что, если сейчас, в жару, вовремя не заменить изношенную деталь, зимой это может обернуться сбоем. А значит, под угрозой окажутся миллионы людей. В Красноярском крае, в других регионах Сибири и даже на Дальнем Востоке.
«Мы привыкли, что уголь идёт без перебоев, в самые сильные морозы в домах тепло, светло. Но за этой привычкой стоит сплочённая ежедневная работа, — говорит Сергей. — Летом мы готовим технику к пиковым нагрузкам. Если что-то пропустим — простой. А простой — это риск для всей энергосистемы».
На предприятиях угледобычи ремонтная кампания идёт по графику. Одно из ключевых событий на Бородинском разрезе — ввод в строй экскаватора ЭР-1250 № 79, перевезённого из Назарово. Машину оснастили новой отечественной системой управления. Кроме того, бородинские горняки завершили работы по роторной группе и провели ревизию ходовой части на ЭРП-2500 № 4, — одном из самых мощных экскаваторов предприятия. В прошлом году его электрическую часть модернизировали, повысив энергоэффективность на 30%.
В Назарово, в свою очередь, после планового ремонта вернулся в строй ЭР-1250 № 86.
Ремонты проводят и на технике, занятой на подготовке угольных платов. На Бородинском разрезе на экскаваторе ЭКГ-6,3 ус № 13 меняют двуногую стойку и бортовую раму. Эти узлы передают нагрузки, обеспечивают устойчивость и отвечают за работу основных механизмов. Обновление повысит надёжность экскаватора. С этим горнякам помогают специалисты Бородинского ремонтно-механического завода (ООО «ЕСК СУЭК»). Также текущий ремонт провели на драглайне ЭШ-11/70 № 51 — установили новую опорную базу. Техника уже снова в строю. Еще один драглайн — ЭШ-10/70 № 13 встал на ремонтную площадку на Назаровском разрезе.
Десятки специалистов — механиков, электриков, машинистов, помощников машинистов экскаватора, заводчане — трудятся на предприятиях СУЭК-Красноярск в единой связке. Как говорит Сергей Вибе, «хоккей — это командная игра. И ремонт тоже. Здесь каждый на своём месте, каждый знает, что от него зависит».
Ремонтная кампания на разрезах СУЭК-Красноярск — это всегда работа на опережение. Пока жители края наслаждаются летом, угольщики создают запас прочности на всю зиму. Чтобы топливо шло без сбоев. Чтобы миллионы людей могли не думать о том, откуда берётся тепло и свет. Потому что о нём уже позаботились летом. Когда на разрезе было особенно жарко.